https://it.sputniknews.com/20220126/depressione-da-covid-19-ne-e-affetto-1-adolescente-su-4-14784922.html

Depressione da Covid-19, ne è affetto 1 adolescente su 4

Depressione da Covid-19, ne è affetto 1 adolescente su 4

Nel mondo la salute mentale è in crisi, un numero esorbitante di persone si è scoperta fragile o è stata infragilita dal bombardamento di informazioni legate... 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T15:39+0100

2022-01-26T15:39+0100

2022-01-26T15:39+0100

bambini

salute

adolescenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/790/07/7900718_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_334900d9cbbd24a31b761057f9ff3a60.jpg

Un bombardamento fatto di regole, di divieti e d'informazione spesso contrastante, che oggi porta Jama Pediatrics a dire che 1 adolescente su 4, solo in Italia, soffre di depressione da Covid-19.La ricerca scientifica è stata condotta in tutto il mondo su 80mila giovani, in 29 diversi studi, ed ha dimostrato la presenza di sintomi clinici di depressione nei giovani, mentre altri presentano un disturbo d’ansia.Il disagio mentale che i giovani stanno vivendo e che delle volte si manifesta in modo violento, o autolesionista, sta mettendo una seria ipoteca sulla loro vita futura, hanno evidenziato gli esperti, che partecipano al congresso nazionale della Società Italiana di Neuro Psico Farmacologia, come riportato dall’Ansa.Il 18 gennaio scorso, Jama Pediatrics ha pubblicato una nuova ricerca scientifica, che ha provato a sondare lo stato di salute degli scolari costretti a casa dai lockdown. Studio che ha riguardato i bambini e gli adolescenti durante la prima ondata di Covid-19.La domanda di fondo che si è posta la ricerca è stata:La risposta alla domanda da parte di questo studio sistematico è stata:“In questa revisione sistematica di 36 studi provenienti da 11 paesi, la chiusura delle scuole e il blocco sociale durante la prima ondata di Covid19 sono stati associati a sintomi avversi di salute mentale (come l'angoscia e l'ansia) e a comportamenti di salute (come il maggior tempo trascorso sullo schermo e la minore attività fisica) tra i bambini e gli adolescenti”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bambini, salute, adolescenti