Covid, in Austria decretata fine del lockdown per i non vaccinati

A partire dal 31 gennaio, è stato revocato dal cancelliere Karl Nehammer il lockdown per i no-vax. 26.01.2022, Sputnik Italia

L'Austria revocherà le restrizioni alla vita sociale per i non vaccinati contro il Covid dal 31 gennaio, ha dichiarato oggi il cancelliere Karl Nehammer. La decisione è stata presa a seguito della normalizzazione della situazione negli ospedali, principalmente nelle unità di terapia intensiva.Allo stesso tempo, resta in vigore il pass sanitario solo per vaccinati e guariti per la visita della maggior parte dei luoghi pubblici, ristoranti, negozi, eventi nel campo della cultura e dell'arte, a cui non possono accedere i non vaccinati, nemmeno con l'esito del tampone negativo. Rimane anche l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2.Secondo il ministro della Salute austriaco, Wolfgang Mückstein, il green pass con due dosi di vaccino sarà valido per 6 mesi, per i vaccinati con tre dosi 9 mesi.

