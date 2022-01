https://it.sputniknews.com/20220126/campioni-di-sangue-conservati-rivelano-che-covid-19-potrebbe-aver-raggiunto-la-norvegia-gia-nel-14783604.html

Campioni di sangue conservati rivelano che Covid-19 potrebbe aver raggiunto la Norvegia già nel 2019

Campioni di sangue conservati rivelano che Covid-19 potrebbe aver raggiunto la Norvegia già nel 2019

Secondo i ricercatori norvegesi, le scoperte "molto sorprendenti" dello stesso periodo in cui la malattia è stata ufficialmente scoperta in Cina "cambiano la... 26.01.2022, Sputnik Italia

I ricercatori dell'Akershus University Hospital (Ahus) hanno trovato anticorpi contro il Covid-19 risalenti al dicembre 2019, un mese prima che il primo caso fosse rilevato in Europa.Il primo caso in Europa è stato rilevato il 27 gennaio 2020. Ufficialmente, il virus non si è diffuso in Norvegia fino al 24 febbraio dello stesso anno. La scoperta di Ahus risale quindi allo stesso periodo in cui è stato trovato il primo caso provato in Cina.I ricercatori stessi hanno descritto la scoperta come "molto sorprendente".I ricercatori hanno cercato gli anticorpi in campioni di sangue conservati in modo anonimo, in conformità con la legge sul controllo delle infezioni. I campioni sono stati prelevati da donne incinte nel primo trimestre e come parte della cura della maternità e conservati per monitorare potenziali malattie infettive.Gli anticorpi sono stati rilevati in 98 dei 6.520 campioni analizzati. Anche se una certa percentuale di risultati falsi positivi deve certamente essere presa in considerazione, le conclusioni reggono, dicono i ricercatori. Inoltre, ci sono molte indicazioni che sono stati infettate all'estero, ha notato la Esklid.Secondo i ricercatori di Ahus, questo indica che l'infezione era diffusa in ampie parti del mondo prima di quanto pensavamo finora.Secondo uno studio italiano di Milano, il coronavirus era presente in Italia già a settembre del 2019.In precedenza, i ricercatori della University of California San Diego School of Medicine, con i colleghi dell'Università dell'Arizona e di Illumina, avevano stimato, utilizzando strumenti di datazione molecolare e simulazioni epidemiologiche, che il virus SARS-CoV-2 stava probabilmente circolando senza essere rilevato da almeno due mesi prima che i primi casi di Covid-19 fossero descritti a Wuhan, in Cina, a fine dicembre 2019.

