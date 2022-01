https://it.sputniknews.com/20220126/buco-nero-anomalo-trovato-nella-vicina-galassia-andromeda-14778984.html

Buco nero ‘anomalo’ trovato nella vicina galassia di Andromeda

Il suo peso raggiunge le centomila masse solari, ma è più piccolo dei buchi neri 'supermassicci' che si trovano al centro delle galassie.

Secondo i ricercatori dell’Università dello Utah, che l’11 gennaio scorso hanno pubblicato lo studio su The Astrophysical Journal, si tratta di uno dei pochi buchi neri di massa intermedia confermati, un oggetto che è stato a lungo ricercato dagli astronomi e finalmente è stato trovato relativamente ‘vicino’ a noi, dell’ammasso stellare B023-G078, nella galassia più prossima alla nostra, Andromeda.Per un lungo periodo B023-G078 era stato considerato un ammasso stellare globulare, ma in realtà, alla luce delle nuove scoperte, dovrebbe piuttosto trattarsi di un nucleo spogliato, cioè dei resti di una piccola galassia inglobata da Andromeda e le cui stelle esterne sono state strappate via dalle forze gravitazionali, lasciando un nucleo denso al centro nel quale vi sarebbe questo raro buco nero di classe intermedia.La scoperta è stata fatta grazie ai dati dell’Osservatorio Gemini e alle immagini del telescopio spaziale Hubble, che hanno mostrato come in quella zona debba esserci una forte concentrazione di forza gravitazionale, tale da deviare la luce e condizionare grandemente il moto di rotazione delle stelle che si trovano nelle sue vicinanze.È pur vero, ammettono gli stessi ricercatori dello studio, che una tale forza di gravità potrebbe in teoria essere generata anche da uno stuolo di buchi neri ordinari di massa stellare tra loro vicini e non da un cosiddetto IMBH (Buco nero di massa intermedia), ma sicuramente, l’ipotesi IMBH sembra decisamente più ragionevole."Sulla base di lavori e simulazioni precedenti sui nuclei di galassie spogliate, nonché grazie a questo lavoro, sembra proprio che questi possano essere gli ambienti giusti per gli IMBH”, ha aggiunto Seth.I ricercatori affermano che la scoperta è fondamentale per capire come si formano e crescono i buchi neri nel tempo e come i buchi neri di piccola massa diventino nel tempo "mostri" supermassicci al centro delle galassie.

