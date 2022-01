https://it.sputniknews.com/20220126/blinken-usa-sosterranno-politica-porte-aperte-nato-aperti-a-discussioni-sicurezza-con-mosca-14791273.html

Blinken: Usa sosterranno politica 'porte aperte' Nato, aperti a discussioni sicurezza con Mosca

Blinken: Usa sosterranno politica 'porte aperte' Nato, aperti a discussioni sicurezza con Mosca

Mosca ha confermato di aver ricevuto la risposta scritta da Washington sulle proposte di sicurezza presentate dal ministero degli Esteri russo a dicembre volte... 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T20:26+0100

2022-01-26T20:26+0100

2022-01-26T20:26+0100

russia

usa

nato

occidente

diplomazia internazionale

europa orientale

politica internazionale

sicurezza internazionale

tony blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/10313987_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_e0d9e41a11541449a868449c6233e16b.jpg

Gli Stati Uniti hanno formalmente presentato la loro risposta scritta alla Russia sulle proposte di sicurezza di Mosca, non cambieranno la politica delle "porte aperte" della Nato, ma restano pronti a discutere le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken. La risposta degli Stati Uniti include le preoccupazioni sollevate da Washington e dai suoi alleati e costituisce una valutazione "principale e pragmatica" delle preoccupazioni avanzate dalla Russia negli ultimi incontri, ha affermato Blinken nella conferenza stampa odierna. Washington, ha affermato il diplomatico, ha fornito a Mosca un "serio percorso diplomatico da seguire", se la Russia avesse scelto di perseguirlo, e riflette "l'apertura" degli Stati Uniti al dialogo. Blinken ha assicurato che la risposta degli Stati Uniti è stata "pienamente coordinata" con i suoi alleati europei e con l'Ucraina, e ha affermato che alla Russia è stato detto senza mezzi termini che l'Ucraina rimane libera di "scegliere" i propri alleati. Il diplomatico statunitense ha osservato che si aspetta di avere una discussione successiva sulla risposta scritta formale con il suo omologo russo Sergey Lavrov, "nei prossimi giorni". Ha inoltre indicato che ulteriori forniture di armi statunitensi dovrebbero arrivare in Ucraina nel prossimo futuro. Blinken ha osservato che la risposta formale alla Russia non sarebbe stata rivelata pubblicamente nella sua interezza per aumentare le possibilità di "successo" della diplomazia, ma ha affermato che il documento ribadisce ampiamente ciò che è già stato affermato pubblicamente. Ha inoltre auspicato che la Russia non renda pubblica la risposta degli Stati Uniti alle proposte di sicurezza. I funzionari russi hanno confermato in precedenza che avrebbero onorato questo impegno.

https://it.sputniknews.com/20220126/romania-promette-di-adottare-misure-concrete-per-aumentare-la-presenza-della-nato-nel-paese-14790326.html

russia

usa

europa orientale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, nato, occidente, diplomazia internazionale, europa orientale, politica internazionale, sicurezza internazionale, tony blinken