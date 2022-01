https://it.sputniknews.com/20220126/berlusconi-ancora-in-ospedale-per-infezione-14781153.html

Berlusconi ancora in ospedale, per infezione

Berlusconi ancora in ospedale, per infezione

Accantonato il “sogno da bambino” di diventare il presidente della Repubblica, Silvio Berlusconi si concentra sui suoi problemi di salute. 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T09:37+0100

2022-01-26T09:37+0100

2022-01-26T10:08+0100

silvio berlusconi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14741568_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_81167bf3dff1678ee3ca717b96fbfaec.jpg

Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove sono ammessi soltanto i familiari e solo in pochi possono telefonare.Secondo il Corriere della Sera, il Cavaliere ferito sarebbe stato colto da una infezione non meglio precisata. Chi gli sta vicino dice che sta abbastanza bene dal punto di vista sanitario, ma l’umore è giù: dei peggiori.La figlia Marina è andato a trovarlo per due volte ieri, poi ha ricevuto la visita di Fedele Confalonieri, fedele amico di una vita. Quindi è stato ammesso nella suite a lui riservata al San Raffaele anche Niccolà Ghedini, l’avvocato delle mille battaglie in tribunale.Anche l’attuale compagna, Marta Fascina, sarebbe lì accanto a lui.Berlusconi e il Capo dello StatoDa quanto trapela, spiega il quotidiano nazionale, Berlusconi segue dal suo esilio sanitario le vicende che accadono a Roma: l’elezione del Capo dello Stato.Lui, il Cavaliere, vorrebbe che fosse eletto un forzista. E pare che abbia fatto il nome di Maria Elisabetta Casellatti, ma anche di Antonio Tajani.Quest’ultimo, va ricordato, il ruolo di presidente lo conosce bene, anche se in qualità di presidente del Parlamento Europeo.Sappiamo, però, qual è stata la rosa di nomi sfornata dal centrodestra ieri pomeriggio. E intanto l'outsider spera.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silvio berlusconi