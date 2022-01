https://it.sputniknews.com/20220126/anche-dalla-nato-inviate-le-risposte-alle-proposte-di-sicurezza-della-russia-14791831.html

Anche dalla Nato inviate le risposte alle proposte di sicurezza della Russia

Anche dalla Nato inviate le risposte alle proposte di sicurezza della Russia

Secondo il segretario di Stato americano Antony Blinken, le risposte scritte della Nato sarebbero state inviate non molto tempo dopo la presentazione di... 26.01.2022, Sputnik Italia

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che le risposte della Nato sono state consegnate all'ambasciatore russo a Bruxelles questa sera. "Chiediamo ancora una volta alla Russia la de-escalation della situazione. La Nato crede fermamente che le tensioni e i disaccordi debbano essere risolti attraverso il dialogo e la diplomazia", ​​ha detto ai giornalisti il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, aggiungendo che il blocco occidentale è disposto ad ascoltare le preoccupazioni russe sulla sicurezza."Stiamo proponendo riunioni informative reciproche sulle esercitazioni e sulle politiche nucleari nel Consiglio Nato-Russia", ha aggiunto Stoltenberg. Il segretario generale ha affermato che la Nato è un'alleanza di difesa che non cerca il confronto e spera nel miglior risultato, tuttavia si prepara al peggio. In virtù di questo una forza di risposta di 5mila uomini era già stata preparata e potrebbe essere pronta a dispiegarsi in pochi giorni sul fianco orientale e la Nato stava rafforzando la sua presenza nelle regioni del Baltico e del Mar Nero.

