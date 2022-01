https://it.sputniknews.com/20220126/allerta-da-scienziati-di-wuhan-su-un-nuovo-coronavirus-14792044.html

Allerta da scienziati di Wuhan su un nuovo coronavirus

Allerta da scienziati di Wuhan su un nuovo coronavirus

Il coronavirus NeoCoV può fare il salto di specie dal pipistrello all'uomo mediante una singola mutazione. 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T22:14+0100

2022-01-26T22:14+0100

2022-01-26T22:14+0100

cina

medicina

salute

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/10310321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1b4a0d8259f9734677b3b38aee3d4da6.jpg

Scienziati cinesi hanno annunciato il rischio di diffusione nell'uomo del coronavirus NeoCoV, precedentemente scoperto in Sudafrica. La versione prestampa dell'articolo è pubblicata su bioRxiv. Secondo gli esperti, il virus ha bisogno di una determinata mutazione per interagire con l'organismo umano, al momento è una minaccia solo per i pipistrelli. Tuttavia, gli scienziati notano che per molti versi la natura di NeoCoV è ancora misteriosa. Ora lo studio ha lo status di prestampa: in futuro dovrebbe essere rivisto da altri esperti. Nel mondo, secondo gli ultimi dati, sono stati rilevati circa 361 milioni di casi di Covid-19, malattia provocata dal coronavirus SARS-CoV-2. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con circa 73,5 milioni di casi, seguiti da India, Brasile, Francia e Regno Unito. La Russia è al 6° posto con 11,3 casi accertati, mentre l'Italia con quasi 10,4 milioni è all'8° posto, preceduta dalla Turchia con 11,1 milioni di casi. Al 9° e 10° posto si trovano rispettivamente la Spagna e la Germania con 9,5 e 9,1 milioni di casi.

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, medicina, salute, scienza e tech, coronavirus nel mondo