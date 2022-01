https://it.sputniknews.com/20220126/45-e-47-trump-accenna-alla-futura-candidatura-presidenziale-in-un-video-virale-sul-golf-14789686.html

'45° e 47°': Trump accenna alla futura candidatura presidenziale in un video virale sul golf

Mentre Trump sembra suggerire che diventerà il prossimo presidente dopo Joe Biden, non ha menzionato - non nel video in questione, almeno - quando esattamente... 26.01.2022, Sputnik Italia

Mentre le elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti sono lontane almeno 3 anni, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato cadere un indizio non molto sottile sulla sua intenzione di essere rieletto.Un video emerso recentemente sui social media, mostra Trump che gioca a golf quando una delle persone che lo accompagnano menziona lo status di Donald come 45° presidente degli Stati Uniti.Non ha però specificato - almeno, non nel video in questione - se ha intenzione di tornare alla Casa Bianca nelle prossime elezioni presidenziali o in quelle successive, dato che Biden è tecnicamente eleggibile per un altro mandato consecutivo nella carica.Il video ha fatto scalpore online, con alcuni utenti dei social media che hanno accolto con favore questo sviluppo e altri che sono apparsi non esattamente entusiasti della cosa.Donald Trump ha 75 anni e ne avrà 78 nel 2024.

