Xi Jinping: la Cina donerà 500 milioni $ di aiuti ai Paesi dell'Asia centrale

La Cina fornirà 500 milioni di dollari di aiuti ai Paesi dell'Asia centrale nei prossimi tre anni per aiutare a finanziare progetti importanti per la società...

Oggi i leader di Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Cina hanno tenuto un vertice virtuale per celebrare il 30esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. Il presidente Xi ha aggiunto che la Cina inviterà 5mila professionisti sanitari e informatici, nonché coloro che sono coinvolti nella riduzione della povertà e nel miglioramento del benessere dei cittadini residenti nelle zone rurali dell'Asia centrale, per prendere parte a corsi per promuovere il loro sviluppo professionale.

