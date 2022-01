https://it.sputniknews.com/20220125/torino-bambino-di-10-anni-muore-di-covid-14771320.html

Torino: bambino di 10 anni muore di Covid

A Torino, un bimbo di 10 anni, ricoverato in terapia intensiva da questo lunedì in gravi condizioni, non ce l'ha fatta. È morto nella giornata di oggi, per le... 25.01.2022, Sputnik Italia

Lorenzo, questo il nome del piccolo, è morto all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese.Stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, il ragazzo è stato stroncato da "complicanze legate al Covid".Non era vaccinato per "precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati", ma non risulta avesse malattie pregresse.Era stato trasferito al Regina Margherita a inizio settimana dall'ospedale di Mondovì (Cuneo), già in gravi condizioni.Sempre da fonti sanitarie, emerge che il piccolo, originario di Nucetto, paesino della Val Tanaro, era arrivato a Torino con già evidente ipotermia, rabdomiolisi (la rottura delle cellule del muscolo scheletrico - ndr) e sospetta miocardite, tutti sintomi e quadro sintomatico riconducibile alle complicanze del virus.Nonostante i ripetuti e svariati sforzi del personale sanitario, per il piccolo non vi è stato nulla da fare.La notizia ha profondamente scosso la comunità dove il bimbo risiedeva con la famiglia. Il sindaco del paese del ragazzo, Enzo Dho, ha dichiarato il lutto cittadino.Cordoglio espresso alla famiglia anche dal personale sanitario, tramite una nota ufficiale, come riportano vari media:Parole di rammarico per la tragedia espresse anche dal presidente di regione Cirio:

