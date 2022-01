https://it.sputniknews.com/20220125/sacerdote-francese-preferisce-lenin-a-luigi-xvi-nelle-sue-preghiere-14766492.html

Sacerdote francese preferisce Lenin a Luigi XVI nelle sue preghiere

Sacerdote francese preferisce Lenin a Luigi XVI nelle sue preghiere

Il 21 gennaio il parroco di Belle-Île-en-Mer (dipartimento di Morbihan) ha scosso la sua parrocchia, rivolgendo le sue preghiere a un personaggio storico..... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T12:58+0100

2022-01-25T12:58+0100

2022-01-25T13:15+0100

mondo

francia

religione

costume, società e curiosità

Il 21 gennaio è l'anniversario della morte sia di Luigi XVI, re di Francia, decapitato nel 1793, sia di Vladimir Ulyanov, noto come Lenin, rivoluzionario comunista russo, morto nel 1924.Questa coincidenza di date interessa solo agli storici o seguaci dell'occultismo, ma un sacerdote del Morbihan ne ha approfittato nella sua parrocchia, prendendo una decisione a dir poco inaspettata.Jean-Baptiste Barmon, 54 anni, parroco di Belle-Île-en-Mer, ha scelto di pregare per il fondatore dell'URSS, piuttosto che per il marito reale di Maria Antonietta, e quindi lo ha iscritto nel programma parrocchiale per la messa a Sauzon, riporta Ouest-France.L'iniziativa non è stata accolta, però, da tutti in modo benevolo. Un fedele, insoddisfatto, ha persino inviato una lettera alla redazione di Ouest-France, per esprimere il proprio shock per questa decisione.Un altro fedele ha persino definito Lenin un "santo anticristiano", che "ha trascorso la sua vita a uccidere, terrorizzare, torturare, inviare sacerdoti, suore, fedeli al Gulag, uccidere lo zar e la sua famiglia, demolire tutte le chiese".Il sacerdote, però, ha risposto a questi rimproveri dicendo: "Vi ricordo che la religione cattolica vuole salvare tutti gli uomini e non solo quelli del serraglio".Jean-Baptiste Barmon è entrato nel seminario di Parigi all'età di 24 anni ed è arrivato a Belle-Île-en-Mer nell'agosto 2020. Tra i momenti salienti della sua carriera, il pastore cita l'organizzazione della messa televisiva, trasmessa su France 2 nel 2018 e un battesimo di adulti durante il suo servizio di sei anni a Faouët (Morbihan), tra il 2014 e il 2020, riferisce il quotidiano Le Télégramme.Come osserva Ouest-France, il sacerdote "è abituato a rinnovare i suoi propositi di preghiera", includendo nelle stesse personaggi come Josephine Baker, Freddie Mercury o i fratelli Bogdanov.

