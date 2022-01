https://it.sputniknews.com/20220125/russia-elicotteri-dattacco-ka-52-al-distretto-militare-centrale-entro-la-fine-dellanno-14757878.html

Russia, elicotteri d'attacco Ka-52 al Distretto Militare Centrale entro la fine dell'anno

Russia, elicotteri d'attacco Ka-52 al Distretto Militare Centrale entro la fine dell'anno

Uno squadrone di elicotteri d'attacco Ka-52 sarà consegnato per la prima volta nel Distretto Militare Centrale entro la fine dell'anno. 25.01.2022, Sputnik Italia

Gli elicotteri d'attacco Ka-52 entreranno in servizio per la prima volta nel Distretto Militare Centrale dell'esercito russo nel 2022, ha detto ai giornalisti il ​​generale Alexander Lapin, comandante del Distretto Militare Centrale.L'elicottero Ka-52 Alligator è in grado di effettuare ricognizioni di bersagli. Il Ka-52 è dotato di dispositivi di riduzione della visibilità, un sistema di protezione elettronico e contromisure attive. La disposizione dell'elica coassiale gli consente di manovrare rapidamente in spazi ristretti, per sfruttare la posizione d'attacco. Il Ka-52 ha elevati standard di sicurezza per l'equipaggio, moderni sistemi automatizzati per facilitare il pilotaggio ed è anche semplice per la manutenzione a terra.

russia, ka-52, esercito russo, sicurezza, difesa