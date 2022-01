https://it.sputniknews.com/20220125/ragazzo-ebreo-picchiato-giani-razzismo-e-antisemitismo-covano-tante-volte-sotto-le-ceneri-14769052.html

Due adolescenti di 15 anni hanno prima insultato, poi sputato addosso e preso a calci e pugni un ragazzo di 12 anni perché ebreo. Questo quanto accaduto nel... 25.01.2022, Sputnik Italia

L’accaduto sta trovando risonanza a livello nazionale per la violenza che il 12 enne ha dovuto subire fisicamente e moralmente.Il sindaco di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, è intervenuta non solo per stigmatizzare il fatto ma anche per spingere la famiglia del 12 enne a denunciare.Sconcerto, commozione e solidarietà da chi ha raccolto la telefonata a seguito della quale la Sindaca si è messa in contatto con il padre del bambino, si legge sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Campiglia Marrittima.La sindaca di Campiglia Marittima ha anche aggiunto che “il fatto che nel 2022 succeda una cosa tale in una realtà come la nostra è di una gravità massima che va indagata, approfondita, compresa, e fortemente stigmatizzata”.Tra appena due giorni, giovedì 27 gennaio, ricorrerà il Giorno della memoria della fine della Shoah.Presa di posizione del presidente della Toscana Eugenio GianiPiù tardi il presidente della Toscana Eugenio Giani ha preso posizione sulla vicenda condannando quanto avvenuto.Quindi Giani prendendo a prestito parole molto note nel linguaggio pandemico ha affermato:"Si tratta di un episodio grave. E il fatto che sia accaduto in Toscana, dove molto e da anni abbiamo investito sulla memoria e sul racconto alle nuove generazioni di quello che è successo nei campi di sterminio, ci insegna che il vaccino contro razzismo e discriminazioni ha bisogno di richiami continui".E' intervenuta su quanto accaduto al ragazzo di origini ebraiche anche l’assessora alla cultura della Memoria della Toscana, Alessandra Nardini.

