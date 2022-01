https://it.sputniknews.com/20220125/quirinale-secondo-paragone-lui-positivo-puo-votare-perche-serve-il-suo-voto-14771606.html

Quirinale, Paragone: positivi possono votare perché serve il voto

Luigi Paragone, no-vax convinto, si è preso il Covid-19 e dice che se il Parlamento ha concesso ai positivi di andare a votare è soltanto perché servono i... 25.01.2022, Sputnik Italia

Apparecchiano per DraghiPer quanto riguarda chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, Paragone è sicuro che “stanno apparecchiando per Draghi al Colle”. Anche perché lui crede che Draghi “lo vuole assolutamente”.E come tutti ben sanno, “per fare un’operazione del genere deve partire anche una trattativa parallela sulla formazione del nuovo Governo”.E quindi anche paragone apparecchia il suo scenario futuro:“Siccome Salvini sarà in difficoltà a fare il rush finale della legislatura in ottica elezioni. Mi stupisce che qualcuno possa pensare che Draghi, qualora non dovesse andare al Quirinale, possa fare il premier alla vigilia dell’anno elettorale. È difficile che la Lega non dia qualche sgomitata per rafforzare la campagna elettorale. Come fai a fare una campagna elettorale mentre sei coinvolto in un’alleanza insieme a Pd, Movimento e Speranza?”

