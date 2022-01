https://it.sputniknews.com/20220125/quirinale-identikit-di-paolo-maddalena-piu-votato-al-primo-scrutinio-per-elezione-capo-dello-stato-14760566.html

Quirinale: identikit di Paolo Maddalena, più votato al primo scrutinio per elezione Capo dello Stato

Al termine della prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana, come si prospettava è “fumata nera” con oltre 670 schede bianche. 25.01.2022, Sputnik Italia

Ma tra i nomi messi nelle urne, ne è spiccato uno sopra gli altri. Quello di Paolo Maddalena, un fautore dell’uscita dall’euro, oppositore delle multinazionali e del liberismo e promotore di una partecipazione diretta alla democrazia da parte dei cittadini.Ex magistrato, Paolo Maddalena è entrato nelle simpatie dei delusi, dei cacciati e dei fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Lo hanno appoggiato quelli de L’Alternativa c’è.Tuttavia, con i 36 voti presi, che non bastano neanche lontanamente per diventare Capo dello Stato (qui spieghiamo come funziona l’elezione del Presidente della Repubblica), Maddalena ha superato abbondantemente il numero di parlamentare a disposizione di L’Alternativa c’è.Nato a Napoli nel 1936, Maddalena ha ben 87 anni e come lui stesso si è definito: “Sono solo un candidato di bandiera”. Uno di quelli che si gode un pezzo di celebrità ed entra a far parte della storia delle votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana.L’ex giudice della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale, in quest’ultimo ruolo dal 2002 al 2011, dal 2017 è andato in pensione e si è dedicato all’attivismo a favore dell’attuazione della Costituzione Italiana.

