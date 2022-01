https://it.sputniknews.com/20220125/questo-infuso-naturale-ti-aiutera-ad-abbassare-rapidamente-i-livelli-di-zucchero-nel-sangue-14775008.html

Questo infuso naturale ti aiuterà ad abbassare rapidamente i livelli di zucchero nel sangue

Questo infuso naturale ti aiuterà ad abbassare rapidamente i livelli di zucchero nel sangue

Se soffri di diabete, sai già che seguire una dieta sana è fondamentale per alleviare i sintomi di questa malattia.

Il tè alla mora è ricco di vitamine, antiossidanti e minerali. Questa bacca fornisce più vitamina C di alcuni agrumi e ha anche proprietà antinfiammatorie. È anche un fantastico rimedio naturale per chi soffre di diabete di tipo 2.Pertanto, uno studio ha rivelato che i pazienti che hanno assunto l'infuso di mora dopo aver mangiato avevano livelli di zucchero nel sangue più bassi. Durante l'esperimento, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: i pazienti del primo gruppo hanno bevuto tè puro con un cucchiaio di zucchero, mentre il resto dei volontari ha consumato l'infuso di more, anch'esso con zucchero.Di conseguenza, i ricercatori hanno concluso che il tè con i frutti di bosco ha abbassato significativamente i livelli di glucosio nel sangue dei volontari appartenenti al secondo gruppo."L'infuso di more sopprime l'aumento dello zucchero postprandiale (dopo i pasti) entro 90 minuti dal consumo", spiegano gli autori dello studio.I sintomi del diabete comprendono:Ti consigliamo di consultare un medico in presenza di uno di questi sintomi.

