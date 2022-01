https://it.sputniknews.com/20220125/questo-e-il-nuovo-supercomputer-che-meta-utilizzera-per-il-suo-metaverso---video-14769585.html

Questo è il nuovo supercomputer che Meta utilizzerà per il suo metaverso - Video

Questo è il nuovo supercomputer che Meta utilizzerà per il suo metaverso - Video

L'uomo d'affari americano Mark Zuckerberg ha assicurato che l'AI Research SuperCluster sarà il computer più veloce del mondo e sarà il centro nevralgico... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T14:18+0100

2022-01-25T14:18+0100

2022-01-25T14:18+0100

facebook

mark zuckerberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14769699_249:0:1671:800_1920x0_80_0_0_d35872c43c23eda296e094b65ccd5f25.jpg

Meta, la nuova società madre che ha preso il posto di Facebook Inc, ha annunciato che entro la metà del 2022 completerà la costruzione del suo AI Research SuperCluster, un data center informatico che promette di essere il supercomputer più veloce mai realizzato dall'umanità."Lo sviluppo della prossima generazione d'intelligenza artificiale avanzata (AI) richiederà nuovi computer potenti, in grado di eseguire quintilioni di operazioni al secondo", ha spiegato la società in una nota.Secondo Meta, i suoi ricercatori hanno già iniziato a utilizzare il nuovo supercomputer, per addestrare grandi modelli di elaborazione del linguaggio naturale e di visione artificiale e per la ricerca di nuovi orizzonti da aggiungere al metaverso.La compagnia ha inoltre sottolineato che grazie a questo computer sarà possibile lavorare su centinaia di lingue e analizzare testi, immagini, video e ogni tipo di materiale per qualificare la qualità dei contenuti."Mentre costruiamo il metaverso, questa ricerca non solo aiuterà a mantenere le persone al sicuro sui nostri servizi oggi, ma anche in futuro", ha affermato Meta.Mark Zuckerberg ha detto che il metaverso è il nuovo grande progetto della sua azienda, secondo lui è uno spazio virtuale dove le persone possono entrare da diversi dispositivi per svolgere infinite attività, come socializzare, giocare, lavorare, parlare e tante altre cose."Volevamo che questa infrastruttura fosse in grado di addestrare modelli con più di un trilione di parametri su set di dati grandi come un exabyte, che, per dare un'idea di scala, equivale a 36.000 anni di video di alta qualità", ha aggiunto l'azienda.E mentre il creatore della PlayStation storce il naso all’idea di proiettare tutti nel metaverso, attaccandosi un visore VR sulla faccia, Facebook si appresta ad assumere 10mila lavoratori con alta qualifica soltanto nell’Unione Europea.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, mark zuckerberg