Pfizer e BioNTech avviano le sperimentazioni cliniche di un vaccino per la variante Omicron

Pfizer e BioNTech avviano le sperimentazioni cliniche di un vaccino per la variante Omicron

Le società farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno avviato studi clinici di un vaccino a base di ceppi della variante Omicron, hanno affermato le società in una nota.Si nota che durante lo studio verranno creati diversi gruppi per confrontare i diversi schemi per la somministrazione del vaccino Pfizer e BioNTech, già utilizzato contro Covid-19 e il vaccino Omicron.Si prevede che circa 1.420 persone prenderanno parte in questa fase di test.Intanto, di recente è stato dato l'annuncio di una nuova sotto-variante dell'Omicron, battezzata Omicron BA.2 e messa, come ribadito dagli esperti dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), "sotto inchiesta".La sotto-variante "Omicron2" o "Omicron BA.2", diffusasi in spiecie in nord Europa, ha destato un ulteriore ed ennesimo allarme.

