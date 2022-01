https://it.sputniknews.com/20220125/omicron-imperversa-ma-ora-limmunita-di-gregge-non-sembra-piu-un-miraggio-in-danimarca-14764749.html

Omicron imperversa ma ora l’immunità di gregge non sembra più un miraggio in Danimarca

L'agenzia danese per il controllo delle infezioni, lo State Serum Institute (SSI), ha affermato che il paese, interessato da una possente ondata di contagi... 25.01.2022, Sputnik Italia

In precedenza, durante l'ondata Delta, la Danimarca aveva proclamato che l'immunità di gregge fosse irraggiungibile, ipotizzando che il COVID-19 sarebbe potuto continuare a circolare per gli anni a venire. Diversi altri paesi, inclusa la vicina Svezia, avevano abbandonato anche le loro speranze di rafforzare l'immunità della popolazione.Secondo gli esperti medici danesi, tuttavia adesso, con l’ampia copertura vaccinale, abbinata alla diffusione record della nuova variante Omicron, presto potremmo assistere a un importante calo dei tassi di infezione dato che sarà più difficile per il virus trovare persone “da mordere”, hanno affermato.L'immunità dovrebbe coincidere con un marcato calo della diffusione dell'infezione atteso durante la primavera e l'estate prossime, dopo l'attuale picco. Allo stesso tempo, il capo epidemiologo danese Tyra Grove Krause ha avvertito che l'immunità della popolazione non è permanente, poiché né i vaccini né le infezioni forniscono un'immunità permanente.La SSI ha anche ipotizzato che potrebbero sorgere nuove varianti contro le quali i danesi hanno una protezione minore.Jan Pravsgaard Christensen, professore di immunologia all'Università di Copenaghen, ha affermato che l'immunità di gregge è comunque importante per lo sviluppo della situazione durante il resto dell'anno.“E’ difficile per il virus sopravvivere in una popolazione molto immune. Anche se poi si riprende i mesi autunnali successivi poi iniziano a livelli inferiore", ha detto Pravsgaard Christensen a TV2.All'inizio di questo mese, l'epidemiologa capo Tyra Grove Krause ha fatto l'audace previsione che la pandemia di COVID-19 potrebbe finire nel suo paese in soli due mesi, a seguito della massiccia diffusione dell'infezione dovuta al ceppo Omicron. Citando un nuovo studio sulle SSI, ha affermato che l'Omicron più infettivo ma meno grave porta solo a metà dei ricoveri rispetto al ceppo Delta precedentemente dominante.Allo stesso tempo, la Danimarca ha registrato tassi di infezione altissimi che hanno messo a dura prova il sistema sanitario del paese. Il conteggio giornaliero dei casi nel paese è aumentato di oltre due ordini di grandezza dal minimo di 200 registrato a settembre, a oltre 40.000 negli ultimi giorni.

