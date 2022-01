https://it.sputniknews.com/20220125/mercati-in-europa-prevalgono-le-vendite-ma-negli-usa-e-ancora-profondo-rosso-14774727.html

Mercati, in Europa prevalgono le vendite ma negli USA è ancora profondo rosso

La giornata dei mercati azionari in Europa è iniziata nel segno più con tutte le borse in positivo, compresa la Borsa di Milano dove il Ftse Mib fa registrare... 25.01.2022, Sputnik Italia

Decisamente più positiva la Borsa di Francoforte dove l’indice Dax recupera il +0,73%. Fa meglio Parigi con il Cac 40 che recupera il +0,9%, mentre il Ftse 100 alla Borsa di Londra recupera appena il +0,38%.Madrid fa meglio di tutte con un +0,93% e porta il valore dell’indice Europe 50 a +0,57% di giornata.Anche l’indice S&P 500 è in correzione di un ulteriore -1,73%. Quest’ultimo indice è in correzione tecnica dopo la perdita del -10% messo a segno negli ultimi giorni.Le vendite proseguono sui tecnologici data la situazione di incertezza dovuta ora anche alle tensioni USA-Russia sull’Ucraina. Per quanto riguarda le decisioni della Fed, gli investitori si attendono una politica monetaria meno accomodante e per questo si ritirano dai mercati.La situazione negli USA potrebbe portare nelle prossime ore a una inversione di tendenza anche in Europa che già si intravvede.

