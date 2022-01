https://it.sputniknews.com/20220125/lituania-in-vendita-il-sito-dove-la-cia-torturava-i-prigionieri-14759025.html

Lituania, in vendita il sito dove la CIA torturava i prigionieri

Il governo lituano ha annunciato che presto metterà sul mercato il fienile in precedenza concesso alla Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti per... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T07:06+0100

2022-01-25T07:06+0100

2022-01-25T08:32+0100

mondo

cia

La CIA una volta lo chiamava Progetto n. 2 o Detention Site Violet, un fienile d'acciaio situato nella foresta fuori dalla capitale lituana, con 10 stanze senza finestre e insonorizzate, dove sospetti terroristi venivano segretamente portati per essere interrogati e torturati. Ora, il governo lituano sta cercando di vendere la proprietà a un prezzo imprecisato, ha riferito la Reuters."Questo era un edificio pesantemente sorvegliato, dove potevano fare quello che volevano. Cosa esattamente sia successo lì, non lo abbiamo determinato", ha detto all'agenzia di stampa Arvydas Anusauskas, che ha condotto un'indagine parlamentare lituana sul sito nel 2010. Tuttavia, Vilnius non ha mai ammesso ufficialmente che Site Violet fosse quel sito.Tra il febbraio 2005 e il marzo 2006, la CIA utilizzò l'edificio come luogo segreto per il suo programma di "consegne straordinarie", un nome di fantasia per rapire persone e torturarle per ottenere informazioni su al-Qaeda* o altri gruppi terroristici, come parte della sua Guerra Globale al terrorismo.Le condizioni affrontate dai prigionieri includevano essere rasati all'arrivo, bendati o incappucciati, con le gambe incatenate per tutto il tempo di detenzione, essere tenuti in condizioni di solitudine ed essere esposti a luce costante e rumore ad alta intensità. Inutile dire che le persone scomparse in questi siti non avevano accesso a un avvocato, giudice, organismo di controllo o qualsiasi tipo di giusto processo legale.Tra quelli noti per essere stati portati in questo luogo c'erano Khalid Sheik Mohammed, che è stato nominato "il principale artefice degli attacchi dell'11 settembre" nel rapporto della Commissione sull'11 settembre; Abd al-Rahim al-Nashiri, ritenuto essere la mente dell'attentato alla USS Cole del 2000; Mustafa al-Hawsawi, accusato di aver facilitato finanziariamente gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, e Abu Zubaydah, che una volta era stato accusato di essere un membro di alto livello di al-Qaeda, anche se il governo degli Stati Uniti ha ora ammesso che non ne è mai stato membro e che non è mai stato accusato di alcun crimine.Il sito è stato chiuso dopo che il governo lituano ha rifiutato di ricoverare Hawsawi in un ospedale, secondo i cablogrammi della CIA. Tutti e quattro rimangono in detenzione negli Stati Uniti presso la stazione navale statunitense di Guantanamo Bay.Nel 2018, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato ai governi di Lituania e Romania, dove si trovava un altro sito segreto della CIA, di pagare a Zubaydah e Nashiri 100mila euro ciascuno, come risarcimento per aver violato il divieto di tortura dell'Unione Europea.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti paesi

