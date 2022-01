https://it.sputniknews.com/20220125/la-prima-moneta-doro-dinghilterra-del-regno-di-enrico-iii-e-stata-venduta-allasta-per-727000-14767667.html

La "prima moneta d'oro" d'Inghilterra del regno di Enrico III è stata venduta all'asta per $727.000

La "prima moneta d'oro" d'Inghilterra del regno di Enrico III è stata venduta all'asta per $727.000

L'acquirente, secondo il banditore, la casa d'asta con sede nel Regno Unito Spink and Sons, vuole che la moneta rimanga nel Paese e sia esposta in un museo. 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T18:25+0100

2022-01-25T18:25+0100

2022-01-25T18:25+0100

mondo

inghilterra

moneta

asta

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14768155_0:92:999:654_1920x0_80_0_0_bbb7a724f3ddc719c0bdeab515ccc27e.jpg

Una moneta d'oro risalente al regno di Enrico III (che ha regnato dal 1216 al 1272) e considerata una delle "prime" monete d'oro in Inghilterra è stata venduta per 727.000 dollari circa.È stato il metal detector di Michael Leigh-Mallory a scoprire la moneta in un campo, lo scorso settembre. L'uomo, potendo ricevere una buona parte del ricavato della vendita, ha riferito che "non è la parte finanziaria della sua scoperta che gli ha procurato il massimo piacere":Secondo Leigh-Mallory, era la sua prima gita "sul campo", dopo anni in cui aveva abbandonato il suo hobby di cercare oggetti con il metal detector. Ha rivelato che il 90 % delle sue scoperte erano "spazzatura, (...) da anelli senza valore a vari pezzi di ferro e altri rifiuti".La moneta, che mostra Enrico III seduto sul trono, sembra essere la prima del suo genere ad essere trovata in più di due secoli.Enrico III fu re d'Inghilterra dal 1216 fino alla sua morte nel 1272.Durante il suo regno, chiese che tutti i pagamenti fossero effettuati in oro, per sovvenzionare grandi progetti esteri, segnando la prima volta nella storia in cui l'economia faceva affidamento sulle monete d'oro, piuttosto che sull'argento, che era stato la principale moneta fin dall'epoca romana.Al momento, si sa che esistono solo otto di queste monete e si possono trovare nei musei.L'acquirente della moneta, che desidera rimanere anonimo, ha espresso il desiderio che la stessa rimanga nel Regno Unito e sia esposta anch'essa in un museo, stando a quanto riferiscono i banditori della casa d'aste e secondo la BBC. Questa notizia ha particolarmente rallegrato Leigh-Mallory, che si è detto "al settimo cielo per il fatto che la sua moneta rimarrà nel Paese".Spink and Sons ha anche rivelato che un token non-fungible (NFT) per la moneta è stato venduto separatamente, per la somma di circa 20.000 dollari.Si dice che il proprietario del NFT ne abbia acquistato i diritti di proprietà (compresi i diritti commerciali).

https://it.sputniknews.com/20210524/rara-moneta-inglese-trovata-dopo-400-anni-in-uno-dei-primi-insediamenti-negli-usa-11332784.html

inghilterra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, inghilterra, moneta, asta, costume, società e curiosità