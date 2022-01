https://it.sputniknews.com/20220125/l1-gli-scienziati-stimano-il-numero-approssimativo-di-buchi-neri-di-massa-stellare-nelluniverso-14771193.html

L'1%: Gli scienziati stimano il numero approssimativo di buchi neri di massa stellare nell'Universo

Invece di inseguire ogni singolo buco nero là fuori, i ricercatori hanno concentrato la loro attenzione su come questi oggetti facciano la loro comparsa. 25.01.2022, Sputnik Italia

Mentre i corpi celesti massicci ed enigmatici, noti come buchi neri, non sono esattamente facili da individuare, in gran parte a causa della loro propensione a ingoiare la luce, gli scienziati sono riusciti a stimare il numero approssimativo di un particolare tipo di questi oggetti nell'universo.Piuttosto che cercare di individuare questi oggetti, un team di ricercatori ha elaborato un nuovo metodo che coinvolge l'evoluzione delle stelle, così da determinare quanto spesso si trasformano in buchi neri, secondo space.com.Questi risultati possono potenzialmente aiutare gli scienziati a ottenere ulteriori informazioni sui buchi neri supermassicci, che nascono dalla fusione di buchi neri più piccoli e di massa stellare."Il nostro lavoro fornisce una teoria robusta per la generazione di seed leggeri per i buchi neri supermassicci ad alto redshift [più antichi], e può costituire un punto di partenza per indagare l'origine dei "seed pesanti", che perseguiremo in un prossimo articolo", ha detto Lumen Boco, un astrofisico presso la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste.

