https://it.sputniknews.com/20220125/kronen-zeitung-ex-cancelliere-austriaco-kurz-ha-fondato-sua-azienda-14771574.html

Kronen Zeitung: ex cancelliere austriaco Kurz ha fondato sua azienda

Kronen Zeitung: ex cancelliere austriaco Kurz ha fondato sua azienda

Sebastian Kurz, dimessosi dalla guida del governo austriaco lo scorso ottobre per un'inchiesta di corruzione e a dicembre ritiratosi definitivamente dalla... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T15:06+0100

2022-01-25T15:06+0100

2022-01-25T15:06+0100

economia

società

austria

sebastian kurz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/882/00/8820039_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_07a90e114b40b6b2cb3dd61b8694d604.jpg

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha fondato la propria azienda nel suo Paese, ha riportato oggi il quotidiano Kronen Zeitung, riferendosi ai suoi stretti collaboratori.Secondo il quotidiano, Kurz ha fondato la SK Management GmbH nello Stato federale della Bassa Austria, nella regione di Waldviertel, a cui è strettamente legato: i suoi nonni sono nati proprio qui.Kurz è l'amministratore delegato e unico azionista della sua azienda. Il capitale sociale è di 35mila euro.In precedenza, si era saputo che Kurz a febbraio avrebbe iniziato a lavorare negli Stati Uniti, in un'azienda del socio dell'ex presidente americano Donald Trump Peter Thiel, dove l'ex cancelliere avrebbe potuto arrivare a guadagnare fino a 500mila euro all'anno.Nonostante lavori negli Stati Uniti, osserva Kronen Zeitung, Kurz aveva bisogno della propria azienda per altri scopi commerciali, ad esempio se voleva investire in start-up o guadagnare da lezioni retribuite.Nell'ottobre 2021 Sebastian Kurz si è dimesso da cancelliere sullo sfondo di un'indagine anticorruzione e a dicembre ha annunciato il suo definitivo ritiro dalla politica.

https://it.sputniknews.com/20211225/austria-svelato-cosa-fara-ora-lex-cancelliere-kurz-14344665.html

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, società, austria, sebastian kurz