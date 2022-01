https://it.sputniknews.com/20220125/ita-airways-spunta-offerta-da-12-miliardi-di-msc-lufthansa-per-rilevare-la-nuova-compagnia-14773777.html

Ita Airways, spunta offerta da 1,2 miliardi di Msc-Lufthansa per rilevare la nuova compagnia

Ita Airways, spunta offerta da 1,2 miliardi di Msc-Lufthansa per rilevare la nuova compagnia

Quando Alitalia aveva lanciato le sue offerte di acquisto da parte di compagnie aeree terze, nessuno la voleva. Ora che Alitalia è stata costretta dall’UE allo... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T22:31+0100

2022-01-25T22:31+0100

2022-01-25T22:31+0100

alitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/14180241_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_4eb8e693f5f9caf24105bdfc7d7af28d.jpg

L’offerta prevede di rilevare addirittura una quota di maggioranza di Ita Airways. A quanto pare, Msc è stanca di navigare solo per mare e vuol affiancare anche il business dei voli aerei. Crociere e voli aerei e con l’avallo dell’Unione Europea, che ha già fatto sapere che questo si può fare e non si opporrà.Ma pare che anche Air France e Delta Air Lines ora vogliano più convintamente fare acquisti nei cieli italiani.Il Tesoro che detiene la maggioranza di una compagnia nata con i soldi dei contribuenti ora dovrà decidere che fare. Vendendo, sarà almeno la prima volta che il contribuente vedrà rientrare dei soldi dopo i decenni di emorragia causati dalla compagnia di bandiera.Le due, insieme, possono permettersi di fare shopping sui cieli italiani.Secondo l’Economia del Corriere, la cifra offerta oscilla tra gli 1,2 e gli 1,4 miliardi di euro, che verrebbero incassati dal Tesoro. L’intesa non è ancora raggiunta e ci vorrà del tempo, ma si spera non troppo, poiché nel frattempo anche Ita Airways si è messa sulla scia di Alitalia e ha già portato a casa un buco da 170 milioni di euro.La trattativa andrà avanti per 90 giorni e secondo le fonti consultate dal quotidiano economico italiano, Msc acquisirebbe il 40% di Ita Airways, mentre Lufthansa e Tesoro si spartirebbero il restante 60%.Al momento sono solo ipotesi, di concreto c’è che Ita Airways sta perdendo altri soldi dei contribuenti a causa delle difficoltà Covid-19, ovviamente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alitalia