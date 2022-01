https://it.sputniknews.com/20220125/inflazione-gli-usa-vogliono-capitali-in-dollari-per-il-mondo-e-tassi-dinteresse-piu-elevati-14775440.html

Inflazione? Gli USA vogliono capitali in dollari per il mondo e tassi d’interesse più elevati

Inflazione? Gli USA vogliono capitali in dollari per il mondo e tassi d'interesse più elevati

“L’inflazione è una grande risorsa” secondo il presidente americano Joe Biden, che in una conferenza stampa nell’East Room alla Casa Bianca senza farsi troppi... 25.01.2022, Sputnik Italia

Il tasso dell’inflazione in Europa si attesta attorno al 5%, il più alto dalla nascita dell’euro, mentre negli Stati Uniti si dovrebbe toccare il 7%, la percentuale più alta dal 1982. Non solo Ucraina-Russia, un nervo scoperto dell’amministrazione Biden sono le questioni che riguardano le tasche degli americani e i rincari nel Paese.Agli Stati Uniti conviene stampare dollari e dirottare tutti gli altri verso l’inflazione? Sputnik Italia ha raccolto un commento a caldo dell’economista Guido Salerno Aletta:"Agli Stati Uniti interessa che i capitali in giro per il mondo vengano impiegati in dollari, agli americani interessa avere quindi dei tassi d’interesse più elevati di quelli europei e di altri Paesi.

