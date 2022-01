Inflazione è una grande risorsa o no?

https://it.sputniknews.com/20220125/inflazione-e-una-grande-risorsa-o-no-14770112.html

Alla Casa Bianca il presidente americano Joe Biden ha partecipato in una tavola rotonda con il Consiglio per la concorrenza focalizzata sulle modifiche da apportare ai regolamenti per aiutare i consumatori alle prese con l'aumento dei prezzi. Al termine del suo intervento sono partite le domande dei giornalisti invitati. Peter Doocy di Fow News, canale vicino ai conservatori, ha quindi chiesto al presidente se sentisse il peso di un'inflazione che ha quasi toccato il picco degli ultimi 40 anni come un handicap politico soprattutto in vista delle elezioni di midterm. Nella sua risposta, Biden è stato laconico: "L'inflazione? E' una grande risorsa. Più inflazione!".Ma poi ha aggiunto pensando che microfono fosse spento: "Che stupido figlio di puttana". Parole che hanno sentito tutti i presenti. E quel "figlio di..." è riportato anche nella trascrizione dell'incontro redatto dalla Casa Bianca.Non commentiamo le parole sul giornalista. Ma proviamo a capire la risposta sull’inflazione. E’ chiaro che agli Stati Uniti conviene stampare dollari, ma non all’infinito. Più stampi, più parte l’inflazione, soprattutto ora che la Cina e la Russia hanno ridotto tanto l’acquisto dei dollari americani. Quindi, un po’ di inflazione potrebbe andare bene, ma non oltre il 6 percento?Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia economica all’Università degli Studi di Milano, ha dato la sua opinione a Sputnik Italia:L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

