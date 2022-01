Il nuovo Google Chrome manterrà private le attività online

https://it.sputniknews.com/20220125/il-nuovo-google-chrome-manterra-private-le-attivita-online-14767380.html

Quali sono i contro nelle ricerche di un regalo, un viaggio a sorpresa o, ad esempio, un modo per suggerire ai tuoi amici che è ora di lavare i piatti? Non sarebbe fantastico se si potesse cancellare rapidamente la cronologia delle ricerche, in modo che gli altri non vengano a conoscenza di quello che si stava facendo?Google Chrome ha implementato una nuova funzione intelligente per ripulire rapidamente tutto ciò che si è fatto negli ultimi 15 minuti sul web, consentendo di evitare di far sapere agli altri quali siti sono stati visitati.Prima di tutto, bisogna aggiornare il proprio Android (se si utilizza un telefono Android) e Google Chrome all'ultima versione. Quindi bisogna toccare la tua immagine del profilo e andare su Impostazioni, dove verrà offerta l'opzione per eliminare gli ultimi 15 minuti.Apple ha uno strumento simile, ma serve andare alle impostazioni dell'app Google e ripetere semplicemente lo scenario descritto sopra.Il browser desktop consente inoltre di godere dello scudo di privacy offerto dalla nuova funzionalità.A volte, potrebbe essere più semplice e logico usare la modalità di navigazione in incognito, soprattutto se si sta tramando qualcosa di particolarmente subdolo. Ma ciò manterrà disconnesso dagli account, cosa non comoda se bisogna loggare.

