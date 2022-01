https://it.sputniknews.com/20220125/il-fmi-ha-alzato-la-previsione-per-i-prezzi-medi-del-petrolio-di-questanno-14774367.html

Il FMI ha alzato la previsione per i prezzi medi del petrolio di quest'anno

Il FMI ha alzato la previsione per i prezzi medi del petrolio di quest'anno

Il FMI ha alzato la previsione per i prezzi medi del petrolio nel 2022 a 77,31 $ al barile. Migliora il dato rispetto a quanto riferito in precedenza. 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T18:33+0100

2022-01-25T18:33+0100

2022-01-25T18:33+0100

mondo

economia

fmi

petrolio

previsioni

rating

business finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/13157654_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_61124a76ccbe29ec8376cfa40137018e.jpg

Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha aumentato la previsione del prezzo medio del petrolio per il 2022 portandolo dalla quota 12,8 $ , pari al 16,5%, al prezzo pari a 77,31 $ al barile, ha affermato il FMI in un rapporto di gennaio.Pertanto, il FMI ha migliorato la previsione del prezzo medio del petrolio per il 2022 di 12,8 $, ovvero del 16,5%. Alla fine del 2021, il prezzo medio del petrolio era di 69,07 $, sebbene nel rapporto precedente il FMI avesse previsto un indicatore di 65,68 $ al barile."I mercati dei futures indicano un aumento dei prezzi del petrolio di quasi il 12% nel 2022 e dei prezzi del gas naturale di circa il 58%, nello stesso anno (entrambi guadagni ben al di sotto di quelli visti nel 2021) prima di ritirarsi nel 2023 man mano che gli squilibri di domanda e offerta vengono ulteriormente affrontati", afferma il rapporto.

https://it.sputniknews.com/20220118/petrolio-raggiunto-prezzo-record-dal-2014-14666136.html

https://it.sputniknews.com/20210921/previsioni-per-le-riserve-naturali-della-russia-petrolio-per-30-anni-e-gas-per-70-anni-12981530.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, fmi, petrolio, previsioni, rating, business finanza