https://it.sputniknews.com/20220125/feto-allinterno-di-antica-mummia-egizia-conservato-come-uovo-in-salamoia-14778558.html

Feto all'interno di antica mummia egizia conservato come "uovo in salamoia"

Feto all'interno di antica mummia egizia conservato come "uovo in salamoia"

I ricercatori hanno inoltre spiegato come le ossa del feto abbiano probabilmente subito un processo di demineralizzazione a seguito del processo di... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T21:59+0100

2022-01-25T21:59+0100

2022-01-25T21:59+0100

biologia

mummia

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/776/94/7769474_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1aa4f82fbb0cb8e25626698d61619ffd.jpg

Un team di ricercatori è riuscito a scoprire il mistero dietro un feto conservato che è stato trovato all'interno della mummia di una donna dell'antico Egitto. Secondo ScienceAlert, la ricerca del "Warsaw Mummy Project" (gruppo di archeologi e bio-archeologi dell'Università di Varsavia - ndr) sostiene che il feto sia stato preservato per l'acidificazione del corpo della donna durante la decomposizione di quest'ultima e paragona il processo alla marinatura di un uovo. Nell'articolo si osserva anche che mentre il radiologo dell'Università del Cairo Sahar Saleem aveva precedentemente messo in dubbio la scoperta del feto, sottolineando che nelle scansioni della mummia non sono state rilevate ossa fetali, i ricercatori, guidati dalla bioarcheologa Marzena Ożarek-Szilke dell'Università di Varsavia e l'archeologo Wojciech Ejsmond dell'Accademia Polacca delle Scienze sostengono che queste ossa siano state demineralizzate a seguito dei processi di acidificazione nel corpo della mummia. Questi risultati possono suggerire la possibilità che altre "mummie gravide" esistano, poiché le scansioni di tali resti umani di solito identificano ossa e "amuleti nascosti all'interno dei loro involucri", aggiunge l'articolo.

https://it.sputniknews.com/20210930/ricostruiti-i-volti-di-3-mummie-egiziane-con-il-dna---foto-13113957.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

biologia, mummia, scienza e tech