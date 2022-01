https://it.sputniknews.com/20220125/ennesimo-sbarco-a-lampedusa-280-persone-a-bordo-del-natante-anche-3-morti--14760712.html

Ennesimo sbarco a Lampedusa: 280 persone. A bordo del natante anche 3 morti

Non si fermano gli sbarchi sulle coste dell'isola di Lampedusa. 280 persone, per lo più provenienti da Bangladesh ed Egitto, hanno fatto approdo nella notte... 25.01.2022, Sputnik Italia

italia

egitto

africa

migranti

lampedusa

bangladesh

morti

tragedia

Questa notte l'ennesimo natante di fortuna è approdato sulla costa dell'isola di Lampedusa, portando un carico di 280 persone di provenienza per lo più da Bangladesh ed Egitto. Come riporta tgcom24, il sindaco di Lampedusa Totò Martello ha espresso amarezza per il ritrovamento dei 3 migranti che non sono riusciti ad affrontare la traversata, morendo a bordo del mezzo, ma anche per la situazione sull'isola, che registra l'ennesimo sbarco in una situazione, stando alle parole dello stesso sindaco, ormai divenuta insostenibile:

egitto

africa

lampedusa

bangladesh

italia, egitto, africa, migranti, lampedusa, bangladesh, morti, tragedia