Elezioni Capo della Stato: Renzi sostiene Salvini, il Pd vorrebbe Draghi al Quirinale

Elezioni Capo della Stato: Renzi sostiene Salvini, il Pd vorrebbe Draghi al Quirinale

Tra i primi a parlare, questa mattina, è stato Matteo Renzi, che ha ribadito come “difficilmente andremo oltre la quinta votazione. È la mia impressione e la mia speranza. Questo Paese non può rimanere appeso”, ha riferito a Radio Leopolda, aggiungendo che Matteo Salvini ha “l’asso in mano” per chiudere la partita.Renzi a Salvini offre il suo consiglio di politico navigato e gli manda a dire attraverso la sua radio:Intendendo che a Bersani nel 2013 furono bruciati due nomi: Romano Prodi e Franco Marini.Mastella preconizza CasiniDa Roma, Clemente Mastella preconizza il suo presidente della Repubblica Italiana e afferma che, secondo lui, prevarrà “il parlamentarimo” e per questo vede Pierferdinando Casini presidente della Repubblica.Per inciso, Mastella è sindaco di Benevento e non è un grande elettore. Tuttavia, si è trasferito a Roma per respirare l’aria che tira.Pd vuole Draghi al QuirinaleIl Partito Democratico vuole Mario Draghi, ma la Lega ha detto no. Così interviene la capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, lamentando la chiusura sul nome di Draghi:Dalla Lega è Riccardo Molinari a rispondere e a spiegare il perché del no:“Non poniamo veti su Mario Draghi visto che sosteniamo il suo governo, ma come abbiamo detto, la sua autorevolezza e capacità necessitano che resti a Palazzo Chigi”.Una risposta che appare porre un veto forte sulla possibilità che Draghi vada al Quirinale.

