https://it.sputniknews.com/20220125/da-indagine-di-transparency-international-su-corruzione-balzo-in-avanti-dellitalia-di-10-punti-14760102.html

Da indagine di "Transparency international" su corruzione, balzo in avanti dell'Italia di 10 punti

Da indagine di "Transparency international" su corruzione, balzo in avanti dell'Italia di 10 punti

Italia ora al 42esimo posto nella classifica mondiale annuale stilata da "Trasparency international" sulla corruzione. Migliora il Paese, ma resta ancora... 25.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-25T08:30+0100

2022-01-25T08:30+0100

2022-01-25T08:30+0100

mondo

italia

corruzione

statistica

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11180536_0:62:1920:1142_1920x0_80_0_0_c6b6ff71ce05d4f5f9dd37c6153bb571.jpg

Come ogni anno, Trasparency international stila la classifica dei Paesi mondiali dando un indice percentuale alla corruzione percepita. Quest'anno l'Italia viene "promossa", guadagnando ben 3 punti e salendo così al 42esimo posto, a 56 punti.Resta però lontana dalla media europea, che è di 64 punti. L'Italia però, ha raccolto ben 14 punti in 10 anni, confermando un netto miglioramento sul tema.A livello mondiale ai primissimi posti vediamo Danimarca e Nuova Zelanda, raggiunti da quest'anno anche dalla Finlandia, Paesi che si stanziano a 88 punti.Bene anche per Germania, a 80 punti, Regno Unito, 78, Francia con 71 punti e Stati Uniti a 67.A seguire gli altri Paesi per arrivare all'Italia con 41 punti. Ultimi in classifica Siria, Somalia, Sudan. A livello generale il dato non è molto positivo, se si pensa che ben 2 Paesi su 3 registrano punteggi sotto il 50, evidenziando così "importanti problemi in tema di corruzione".Il punteggio che serve a stilare la classifica viene calcolato da Trasparency International tenendo conto della corruzione percepita e utilizzando a tal fine 13 strumenti di analisi e con l'utilizzo di sondaggi che vengono offerti a persone ritenute "esperte" in materia. Come riporta il sito stesso dell'associazione, "L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli puliti. La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali".Il presidente dell'associazione, Iole Anna Salvini, ha commentato così, come riportato sul sito di Trasparency International, l'importante miglioramento raggiunto dall'Italia:

https://it.sputniknews.com/20211113/guardia-di-finanza-sei-arresti-per-corruzione-nellaggiudicazione-di-lavori-pubblici-13730068.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, corruzione, statistica, costume, società e curiosità