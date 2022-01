https://it.sputniknews.com/20220125/camerun-comore-ressa-fuori-dallo-stadio-diverse-vittime---video-14759236.html

Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, diverse vittime - Video

Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, diverse vittime - Video

Tragedia nell'ambito della Coppa d'Africa 2022. Conferma da parte di fonti ufficiali dell'incidente. Diverse persone sono morte in una calca creatasi ai... 25.01.2022, Sputnik Italia

Almeno 6 le vittime, come confermano diverse fonti ufficiali del Paese africano. Tra i calpestati vi sarebbe anche un bambino, trasportato all'ospedale cittadino ed in condizioni stabili, come riferisce il ministero della Salute del Paese africano:Il governatore della regione dove è avvenuta la tragedia, Naseri Paul Biya, ha fatto sapere che verrà avviata una indagine per far luce sulla vicenda.La notizia confermata anche dalla confederazione africana. Come si vede dai tweet qui di seguito, diverse persone erano accalcate nei pressi dello stadio cittadino, e come purtroppo già accaduto varie volte in passato in occasione di grandi eventi sportivi, si è scatenato il panico quando alcune persone hanno tentato di forzare i blocchi di accesso allo stadio:Le fonti ufficiali affermano che gli ospedali locali hanno raccolto decine di feriti, pare circa 40 persone.In 50.000 circa ad assistere la partita, ma i tifosi erano molti di più, in un impianto della capacità approssimata di 60.000 persone. La capienza era comunque ridotta all'80% per le restrizioni in seno alla lotta alla pandemia di Covid-19.La Confederazione africana calcistica, la Confédération Africaine de Football, ha reagito così all'incidente, in una nota ufficiale, come riportato da tgcom24:Il match ha visto in campo la squadra rivelazione di quest'anno: "gli squali blu" delle Comore, poi sconfitti per 2 a 1 dalla squadra padrona di casa del Camerun. La nazionale sconfitta si è vista costretta mettere in campo un mix di giocatori, causa Covid-19. In particolare, tra i pali è finito a difendere l'onore della squadra nientemeno che un terzino, che non è riuscito a parare i due tiri della squadra camerunense, che passa così ai quarti. In arrivo ad affrontare il Camerun altra squadra rivelazione di questo torneo: il Gambia.

