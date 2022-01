https://it.sputniknews.com/20220125/caccia-su-35s-fuori-controllo-riesce-ad-atterrare-dopo-guasto-al-sistema-di-gestione---video-14769529.html

Caccia Su-35S fuori controllo riesce ad atterrare dopo guasto al sistema di gestione - Video

L'atterraggio di un aereo è già un compito complesso, ma quando i sistemi di gestione dell'aereo si guastano, questa manovra diventa al limite del possibile... 25.01.2022, Sputnik Italia

Le immagini sono state registrate nel 2015, durante un volo di prova, ma solo ora sono diventate virali sui social. Si può vedere un caccia pesante Su-35S che si avvicina in modo strano alla pista, dal momento che il suo sistema fly-by-wire si è guastato.Comune ai moderni velivoli, questo sistema sostituisce complessi e ingombranti sistemi idraulici con attuatori elettrici che muovono le superfici di controllo del velivolo. Tuttavia, in questo caso, il sistema si è guastato, lasciando il pilota senza controllo del velivolo: il caccia ha alzato il muso in modo incontrollabile. Anche altri sistemi di controllo sono stati limitati.Fortunatamente, nella cabina di pilotaggio c'era un pilota collaudatore di grande esperienza, che ha mantenuto la calma e, attraverso tentativi ed errori, ha scoperto che per qualche motivo l'equilibratore smetteva di sollevare l'aereo quando era inclinato su un lato per troppo tempo per un minimo di 30 gradi.Per questo motivo, il pilota ha dovuto avvicinarsi alla pista effettuando una virata e azionando il paracadute del freno a metà volo, quando era in posizione. Ciò ha ridotto drasticamente la velocità dell'aereo, che è caduto sulle gambe del carrello di atterraggio. Infatti, nel video si può vedere che pochi istanti prima il caccia ha ricominciato ad alzare il naso.Nonostante nel video si vedano solo i pochi secondi che precedono l'atterraggio d'emergenza, c'è anche un altro video che mostra l'intera battaglia di quasi un'ora del pilota con il jet, quando il sistema si è guastato a metà volo.

