Biden: l'inflazione record negli USA è "una grande risorsa"

Biden: l'inflazione record negli USA è "una grande risorsa"

Il presidente americano Joe Biden si è compiaciuto per l'inflazione elevata, prima di insultare un giornalista di Fox News. 25.01.2022

Il presidente Joe Biden ha ritenuto che l'inflazione, che ha raggiunto il livello record del 7% negli Stati Uniti, sia una grande risorsa, scrive il Wall Street Journal. Il giornalista di Fox News Peter Doocy ha chiesto al presidente, in una conferenza stampa, se considera l'aumento dei prezzi un "fardello politico", in vista delle elezioni di mezzo mandato. Il tasso d'inflazione negli Stati Uniti è ai livelli record degli ultimi quarant'anni: solo nel giugno del 1982 era del 7,2%. In America sono saliti i prezzi per gli immobili, le auto e il cibo. La crescita dei prezzi ha iniziato a correre sulla scia della ripresa economica, sullo sfondo della pandemia di Covid, l'erogazione di sussidi da parte del Congresso e le immissioni di liquidità della Federal Reserve (Fed) e le interruzioni nella catena di approvvigionamento del settore manifatturiero.La Fed americana sembra avviata ad iniziare un ciclo di regolari aumenti dei tassi d'interesse a partire da marzo. Il compito della Fed sarà quello di aumentare i tassi, ma non permettere che la recessione e la disoccupazione aumentino.Secondo i media, lo stesso Biden dovrà affrontare le conseguenze politiche dell'inflazione, con gli elettori che accusano lui e il Partito Democratico di essere responsabili della crescita elevata dei prezzi. Le elezioni americane di medio termine si terranno il prossimo novembre.

