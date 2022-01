https://it.sputniknews.com/20220125/biden-ad-un-giornalista-che-figlio-di-put-non-accortosi-del-microfono-ancora-acceso---video-14758791.html

Biden ad un giornalista: "Che figlio di put...", non accortosi del microfono ancora acceso - Video

Biden ad un giornalista: "Che figlio di put...", non accortosi del microfono ancora acceso - Video

25.01.2022

il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che il giornalista Peter Doocy gli pone una domanda su inflazione e sulla possibilità che tale tema diventi fondamentale in occasione di queste elezioni di metà mandato, non si è accorto di avere il microfono ancora acceso e se n'è uscito con un "Che stupido figlio di pu**ana".L'insulto è stato catturato dal microfono in un modo tale che non ha lasciato dubbi ai presenti: si è capito precisamente che cosa il presidente americano volesse dire.L'episodio è diventato subito virale, girando tra i vari social e raccogliendo una cascata di commenti di rimando.

