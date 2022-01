https://it.sputniknews.com/20220125/aumentato-da-gazprom-il-transito-di-gas-attraverso-lucraina-per-leuropa-14775661.html

Aumentato da Gazprom il transito di gas attraverso l'Ucraina per l'Europa

Aumentato da Gazprom il transito di gas attraverso l'Ucraina per l'Europa

Nella giornata di ieri la compagnia energetica russa ha aumentato il transito di gas attraverso l'Ucraina per l'Europa. 25.01.2022, Sputnik Italia

Dall'inizio della settimana, Gazprom ha aumentato il transito di gas attraverso l'Ucraina in direzione dei Paesi europei, il pompaggio potrebbe aumentare di oltre il 20% rispetto al livello medio della scorsa settimana, secondo i dati del gestore della rete di gasdotti ucraini e dell'operatore slovacco Eustream.Nella giornata di ieri il gas russo in ingresso nella rete di gasdotti ucraini era pari a 58,75 milioni di metri cubi, contro i 47,98 milioni di metri cubi effettivamente pompati lo scorso venerdì (il flusso non è interrotto nei fine settimana, ma di solito significativamente ridotto - ndr). Pertanto, se il flusso effettivo di gas russo all'ingresso della rete ucraina il 24 gennaio corrispondesse alle richieste di pompaggio, il transito potrebbe aumentare del 22%.Un volume simile ai punti di ingresso del sistema di trasporto del gas dell'Ucraina al confine con la Federazione Russa è richiesto in data odierna, martedì 25 gennaio, pari a 59,14 milioni di metri cubi. Il volume effettivo di pompaggio in questi punti è al momento ancora non noto. Allo stesso tempo è aumentato anche il transito di gas attraverso il sistema di trasporto del gas ucraino verso la Slovacchia lungo il corridoio di Uzhgorod, attraverso cui passa la maggior parte del transito ucraino di gas russo.La domanda di pompaggio in questo punto il 25 gennaio è di 42,13 milioni di metri cubi, indicata sul sito web del gestore ucraino.Il volume di transito del gas attraverso il corridoio di Uzhgorod è ora al massimo dal 1° gennaio, ma ancora significativamente inferiore rispetto alla fine del 2021.Ogni giorno a dicembre per Velké Kapusany sono passati circa 80-90 milioni di metri cubi. Allo stesso tempo, secondo Bloomberg, citando i dati di The Weather Co, la domanda di gas in Europa potrebbe diminuire la prossima settimana per le buone previsioni meteo e per la produzione eolica.

ucraina, gazprom, energia, gas russo, russia, unione europea