Assad annuncia la piena amnistia per i disertori in Siria e all'estero

Amnistia totale per tutti, anche per chi è fuggito all'estero. 25.01.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/873/92/8739225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d8c2c4f1cfd181547dbefb8f0d06669.jpg

Il presidente siriano Bashar Assad ha emesso un decreto che conferisce la piena amnistia per tutti i disertori, compresi quelli che sono fuggiti dal Paese, ha riferito l'ufficio stampa della presidenza siriana. Rientrano nell'amnistia i cittadini trasgressori degli articoli №100 e №101 della legge sui crimini di guerra, adottata nel 1950, che prevede la punizione per l'elusione del servizio militare. Secondo il decreto presidenziale, l'amnistia è prevista solo a condizione di una comparizione volontaria entro tre mesi per coloro che si trovano in Siria e quattro mesi per coloro che si trovano all'estero.La guerra in Siria è in corso dal 2011, con le forze fedeli del presidente siriano Bashar Assad che combattono vari gruppi di insorti.Tra questi, uno dei maggiori è costituito dai guerriglieri del gruppo terroristico di Jabhat al-Nusra*.Gran parte del territorio è sotto il controllo delle forze governative, sostenute dai militari russi su esplicita richiesta del presidente siriano Bashar Assad. La provincia di Idlib è la zona più instabile del Paese, in cui è forte la presenza di gruppi armati islamisti.*Jabhat al-Nusra (noto anche come Fronte al-Nusra, Jabhat Fatah al-Sham o al-Qaeda di Siria) è un gruppo terroristico bandito in Russia e in molti altri Stati.

