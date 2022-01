USA ordinano ufficialmente a famiglie diplomatici e personale non essenziale di lasciare l’Ucraina

https://it.sputniknews.com/20220124/usa-ordinano-ufficialmente-a-famiglie-diplomatici-e-personale-non-essenziale-di-lasciare-lucraina-14734433.html

Domenica, il Dipartimento di Stato ha aggiornato l'avviso di viaggio a livello quattro per l’Ucraina, affermando: "Non viaggiare in Ucraina a causa delle crescenti minacce dell'azione militare russa e del COVID-19". Il paese era già al livello quattro a causa delle preoccupazioni relative al COVID-19.L'allerta del Dipartimento di Stato ha insistito affinché tutti gli americani in Ucraina lascino il Paese il prima possibile."Il 23 gennaio 2022, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza volontaria dei dipendenti statunitensi ad assunzione diretta e ha ordinato la partenza dei familiari idonei dall'Ambasciata di Kiev a causa della continua minaccia di un'azione militare russa", si legge nella dichiarazione. "I cittadini statunitensi in Ucraina dovrebbero prendere in considerazione la partenza ora utilizzando opzioni di trasporto commerciali o altre opzioni disponibili privatamente"."Vi sono notizie che la Russia stia pianificando una significativa azione militare contro l'Ucraina", continua, sottolineando che le condizioni di sicurezza "sono imprevedibili e possono deteriorarsi con poco preavviso".La possibilità di un'azione militare russa in Ucraina limiterebbe gravemente la capacità dell'ambasciata statunitense di fornire servizi agli americani in Ucraina, secondo il Dipartimento di Stato.Poco dopo l'emissione del rilascio, il Dipartimento di Stato ha emesso avvisi di "non viaggiare" per la Russia, citando le "tensioni" in corso lungo il confine russo con l'Ucraina.Un alto funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha indicato che l'Ambasciata degli Stati Uniti continuerà ad operare in modo ininterrotto. Alla domanda su quanti americani fossero di stanza in Ucraina, il funzionario non è stato in grado di fornire una cifra precisa.Nonostante le sue ultime azioni, lo stesso funzionario ha inoltre osservato che gli Stati Uniti sono ancora interessati a trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina, aggiungendo che la chiamata di evacuazione è stata intesa esclusivamente come una "precauzione"."Voglio anche essere chiaro che non stiamo dicendo che sappiamo che [un'invasione russa in Ucraina] accadrà, nessuno di noi sa cosa deciderà il presidente [russo] [Vladimir] Putin, ma allo stesso tempo stiamo facendo questa pianificazione prudente e l'adozione di queste misure mentre siamo ancora molto impegnati su un percorso diplomatico", ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato in un briefing domenicale, spiegando le ragioni alla base del nuovo avviso di viaggio.Cosa dice la Russia?La Russia ha ripetutamente respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di voler compiere "azioni aggressive", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno e che le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per riposizionare un maggior equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.Il ministero degli Esteri russo ha reso noto in precedenza che le dichiarazioni occidentali sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono sia ridicole che pericolose.

