Uk, il tribunale consente ad Assange di contestare la decisione di estradizione negli Usa

Uk, il tribunale consente ad Assange di contestare la decisione di estradizione negli Usa

L'Alta Corte di Londra ha stabilito che Assange potrà presentare ricorso contro la decisione precedente del tribunale, che autorizzava una sua estradizione... 24.01.2022, Sputnik Italia

Julian Assange potrà presentare ricorso in merito alla decisione del tribunale inglese che aveva stabilito che fosse possibile una sua estradizione negli Stati Uniti d'America. L'Alta Corte di Londra si era pronunciata a favore dell'appello presentato da parte statunitense per l'estradizione di Assange, ribaltando una precedente decisione secondo cui il giornalista australiano non poteva essere estradato negli Stati Uniti a causa di problemi di salute e delle condizioni disumane che potrebbe dover affrontare nel sistema carcerario statunitense.Di oggi la notizia che che il fondatore di Wikileaks potrà così fare ricorso, contestando alla Corte la possibilità di una sua estradizione negli Stati Uniti, dove rischia fino a 175 anni di carcere.

