Ucraina: Bruxelles propone nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria per 1,2 miliardi di euro

Ucraina: Bruxelles propone nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria per 1,2 miliardi di euro

La presidente della Commissione Europea Von der Leyen ha affermato che proporrà un nuovo pacchetto di assistenza finanziaria per Kiev, che consisterà in... 24.01.2022, Sputnik Italia

La Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto di sostegno macrofinanziario all'Ucraina per un importo di 1,2 miliardi di euro, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Inoltre, la Commissione Europea vuole iniziare presto a formare un altro ulteriore pacchetto di aiuti più ampio di assistenza macrofinanziaria al Paese, per sostenerne la modernizzazione. La CEE intende anche raddoppiare a 120 milioni di euro l'importo delle sovvenzioni che assegnerà all'Ucraina quest'anno per rafforzare gli apparati statali.L'Unione Europea e le sue istituzioni finanziarie hanno fornito più di 17 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni all'Ucraina dal 2014, ha affermato von der Leyen.

