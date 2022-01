Spagna: corteo per il rilascio di beagle utilizzati per esperimenti - Video

"Dobbiamo continuare a fare pressione sulle amministrazioni, stiamo anche valutando l'intervento del Mediatore europeo, perché le amministrazioni qui nascondono e manipolano informazioni, non dicono esattamente dove sono tenuti, non abbiamo alcuna garanzia che stiano bene, ed è per questo che vogliamo che il contratto tra questa azienda e l'università venga rotto e che impediscano a questa azienda di continuare a fare eperimenti sugli animali", ha affermato il portavoce della PACMA Ivan Guijarro.