Sindaco di Sanremo a rischio denuncia per aver dato "no-vax" a manifestanti "free-vax"

Sindaco di Sanremo a rischio denuncia per aver dato "no-vax" a manifestanti "free-vax"

Il Movimento Imprese Italiane di Sanremo è pronto a denunciare per falso il primo cittadino Alberto Biancheri per alcune affermazioni rilasciate ad organi di... 24.01.2022, Sputnik Italia

Il fine settimana appena passato in centro a Sanremo c'era stata una manifestazione, con circa 200 persone in cui si registrava la presenza anche del cantautore Povia, per protestare contro la gestione della pandemia e la politica sanitaria del governo Draghi, incluso il green pass. Commentando la manifestazione, il primo cittadino aveva promesso che non avrebbe mai più dato la piazza "come zona franca con regole violate" ed aveva definito i dimostranti "no-vax".Proprio i giudizi sprezzanti e il termine no-vax ha spinto il Movimento Imprese Italiane di Sanremo a paventare una denuncia contro il primo cittadino della città dei fiori."Evidentemente non è servito dichiararci pubblicamente e per l'ennesima volta a favore della libera scelta di ogni individuo, e dunque free-vax, circa il discorso del vaccino contro il Covid. Il sindaco ha voluto etichettarci comunque dichiarando il falso. Ci mettiamo per un attimo nei panni di chi è realmente contro i vaccini, e quindi dei no-vax, o degli omosessuali o di altre minoranze e immaginiamo come si possano sentire dopo dichiarazioni simili".

