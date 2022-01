https://it.sputniknews.com/20220124/scienziati-elencano-le-bevande-alcoliche-che-proteggono-dal-coronavirus-14750576.html

Scienziati elencano le bevande alcoliche che proteggono dal coronavirus

Scienziati cinesi: champagne, vino rosso e bianco riducono il rischio di infezione da coronavirus. 24.01.2022

Bere champagne, vino rosso e bianco può ridurre il rischio di contrarre il coronavirus, affermano gli esperti del Kangning Hospital di Shenzhen (Cina). I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Nutrition.Gli scienziati hanno studiato i dati di 473.957 persone, di cui 16.559 sono risultate positive al COVID-19. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi: non bevitori, bevitori in passato e bevitori attivi. I ricercatori hanno concluso che le persone che preferivano il vino rosso avevano una maggiore protezione contro il SARS-CoV-2: ad esempio, bevendo più di cinque bicchieri di questa bevanda alla settimana, il rischio di infezione si riduceva del 17%.I bevitori di vino bianco e champagne che bevevano da uno a quattro bicchieri a settimana avevano l'8% in meno di probabilità di contrarre il Covid-19, ma con un consumo eccessivo (oltre cinque bicchieri a settimana), l'effetto protettivo diventava irrilevante. Chi beveva birra e sidro aveva un rischio maggiore del 28% di contrarre il coronavirus a prescindere dalla quantità consumata, che era pressoché irrilevante.

