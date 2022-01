https://it.sputniknews.com/20220124/russia-20-navi-della-flotta-del-baltico-salpate-per-esercitazioni---video-14754522.html

Russia, 20 navi della Flotta del Baltico salpate per esercitazioni - Video

Russia, 20 navi della Flotta del Baltico salpate per esercitazioni - Video

Una ventina tra navi da guerra, motovedette e mezzi navali della Flotta del Baltico si sono dirette in mare aperto per condurre esercitazioni. 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T17:31+0100

2022-01-24T17:31+0100

2022-01-24T17:31+0100

russia

marina russa

flotta del mar baltico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14755374_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8e82b54c4b9e594502c7c42ad55c66ee.jpg

Una ventina di navi da guerra, motovedette e navi di supporto della Flotta Baltica sono state coinvolte in esercitazioni in mare aperto, ha riferito l'ufficio stampa del Distretto Militare Occidentale. Durante le manovre, elaboreranno missioni di difesa antisommergibile e aerea, nonché azioni per neutralizzare le mine navali. Nel periodo gennaio-febbraio si svolgono una serie di esercitazioni navali in tutte le aree di responsabilità delle flotte sotto la supervisione del comandante in capo della Marina Militare russa. Sono progettate per testare la prontezza della Marina e delle forze aerospaziali a proteggere gli interessi nazionali russi negli oceani del mondo, nonché per contrastare le minacce militari contro la Federazione Russa provenienti dalle acque. L'area interessata dalle manovre è ampia: si svolgeranno non solo nelle acque dei mari adiacenti alla Russia, ma anche in regioni più remote. Esercitazioni separate si terranno nel Mediterraneo, settentrionale, nei mari di Okhotsk, nella parte nord-orientale dell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. In totale vi prenderanno parte oltre 140 navi da guerra e di supporto, più di 60 aerei, mille unità di equipaggiamenti militari e circa 10mila militari.

https://it.sputniknews.com/20220124/tensioni-su-ucraina-nato-invia-ulteriori-navi-da-guerra-e-aerei-militari-in-europa-orientale-14746792.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, marina russa, flotta del mar baltico