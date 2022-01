https://it.sputniknews.com/20220124/riserve-di-gas-in-impianti-di-stoccaggio-sotterranei-in-europa-ai-minimi-storici-14753162.html

Riserve di gas in impianti di stoccaggio sotterranei in Europa ai minimi storici

L'Europa ha prelevato oltre il 70% del gas immagazzinato durante la stagione estiva negli impianti di stoccaggio sotterranei. 24.01.2022, Sputnik Italia

I Paesi europei hanno prelevato oltre il 70% del gas pompato nella stagione estiva dagli impianti di stoccaggio sotterranei della regione, le riserve sono ai minimi storici, ha riferito Gazprom in un messaggio pubblicato nel suo canale su Telegram. Ad oggi il prelievo ha raggiunto il 71,8%, ovvero 34,3 miliardi di metri cubi. Pertanto, le riserve sono già a un livello inferiore all'indicatore minimo del 22 gennaio. La società ha ricordato che il livello delle riserve nelle infrastrutture europee di stoccaggio sotterraneo del gas è al livello più basso dall'11 gennaio. In particolare la saturazione dei depositi sotterranei in Germania è già scesa al 41,8%.

