Record giornaliero di Gazprom per le forniture di gas in Cina

Il 18 gennaio Gazprom ha stabilito il nuovo record assoluto giornaliero per le forniture di gas in Cina conformemente al contratto con la società cinese CNPC, ha affermato la compagnia energetica russa. Gazprom fornisce gas alla Cina attraverso la rete di gasdotti Power of Siberia. La sua prima sezione, dal giacimento Chayandinskoye in Jacuzia a Blagoveshchensk (confine con la Cina) con una lunghezza di circa 2.200 chilometri è stata aperta a fine 2019, mentre la seconda, dal giacimento di Kovykta a Chayandinskoye pari a 800 chilometri, secondo le previsioni entrerà in funzione all'inizio del 2023. Con l'attuazione del progetto Power of Siberia e in conformità con i termini del contratto tra Gazprom e CNPC, si prevede di aumentare gradualmente il volume delle forniture all'anno per raggiungere la capacità di progettazione di 38 miliardi di metri cubi entro il 2025. Si discute anche di un aumento delle forniture in futuro fino a 44 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Allo stesso tempo, come ha riferito l'ad di Gazprom Alexey Miller, all'inizio di gennaio, per tutto il 2021, la società ha regolarmente fornito gas alla Cina in eccesso rispetto agli obblighi contrattuali. Dal 1° gennaio 2022 Gazprom ha raggiunto un nuovo livello di forniture, previsto dal contratto con CNPC.

