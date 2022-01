https://it.sputniknews.com/20220124/quel-lockdown-di-fatto-nelle-citta-italiane-cosi-omicron-ha-desertificato-la-capitale-14755659.html

Quel "lockdown" di fatto nelle città italiane: così Omicron ha desertificato la Capitale

Quel "lockdown" di fatto nelle città italiane: così Omicron ha desertificato la Capitale

I dati di Roma Mobilità mostrano un calo significativo del traffico e degli accessi alle metropolitane rispetto al mese di novembre. E con Omicron è crisi anche per bar, ristoranti, negozi e alberghi.

2022-01-24T17:45+0100

2022-01-24T17:45+0100

2022-01-24T17:45+0100

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/14574702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfa1098618a37ea13ba8a5d3dffcd500.jpg

Il traffico ormai sembra un ricordo, i mezzi pubblici viaggiano semi vuoti, i ristoranti e le caffetterie sono quasi deserti. Tra quarantene, smart working, didattica a distanza e paura del contagio, la variante Omicron ha fatto piombare le principali città italiane in un lockdown di fatto.Gli ultimi dati diffusi dall’agenzia Roma Mobilità, per quanto riguarda la Capitale, sono eloquenti: su via Cristoforo Colombo il 20 dicembre circolavano in media 246 veicoli ogni ora, mentre all’inizio di novembre erano 904. Non sono solo i romani a mancare, ma anche i turisti, come testimoniano bar e ristoranti del centro storico. Gli esercenti, come quelli interpellati dal quotidiano Avvenire, parlano di una riduzione del lavoro, complici anche le regole più stringenti, con l’obbligo di esibire il green pass anche per consumare un caffè al bancone. E a soffrire sono anche i negozi.Confcommercio stima un calo del 10 per cento per il settore abbigliamento e calzature nel 2021 e una perdita del 27,3 e 35 per cento per ristoranti e alberghi. Un trend che, secondo l’organizzazione, non si invertirà prima del 2023. L’allarme, per quanto riguarda gli hotel, era arrivato nei giorni scorsi dal presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli. Oggi, aveva detto a Sputnik Italia, l’occupazione nelle strutture romane non supera il 20 per cento. E così, secondo l’organizzazione di categoria, dopo il caso dell’hotel Majestic di via Veneto e dello Sheraton di viale del Pattinaggio, nella Capitale potrebbero essere altre le attività costrette a chiudere i battenti.Insomma, nelle grandi città italiane in queste settimane gli unici posti affollati rimangono le farmacie con le lunghe attese di chi si mette in fila per fare il tampone.

https://it.sputniknews.com/20220116/la-crisi-del-turismo-colpisce-gravemente-roma-si-rischia-unondata-di-licenziamenti-14616143.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, coronavirus in italia